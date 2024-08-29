لا سخرة ولا احتجاز وكرامة العامل محفوظة.. تفاصيل من المادة 61 من "نظام العمل "

ووفق المادة الحادية والستين أيضًا يجب على صاحب العمل أن يسهّل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، وأن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس، أو السن أو الإعاقة، أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.