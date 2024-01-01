أمانة القصيم تواجه الحالة المطرية بـ 1304 أشخاص من الكوادر البشرية الميدانية

وتم توزيع فرق العمل بنطاق المنطقة، وتشغيل 845 من المعدات والآلات، ونزول 1304 أشخاص من الكوادر البشرية إلى الميدان، ومباشرة 896 من البلاغات التي تلقتها الأمانة من المواطنين والمقيمين، عولج من خلالها 549 موقعًا موزعًا على منطقة القصيم.