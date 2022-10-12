بوابة ديوان المظالم الرقمية تستقبل أكثر من 9 ملايين زيارة

وتتضمن البوابة الرقمية لديوان المظالم منصة (معين) لإجراءات التقاضي الرقمي، ومنصة (خبير) الرقمية المعنية بإجراءات التدريب التعاوني في عدد من التخصصات لطلاب الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.. وتقدم البوابة أكثر من عشرين خدمة لزوارها؛ مما بين إدارية متمثلة في طلب لقاء الرئيس والاستعلام عن القضايا وحجز المواعيد، وأخرى إعلامية وتثقيفية ممثلة في خدمات المركز الإعلامي والتواصل المستمر والاتصال الموحد، إضافة إلى مجلة ديوان المظالم وأيقونات السوابق والمبادئ القضائية والأنظمة واللوائح.