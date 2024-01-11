مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يعيد الحركة لـ"ستينية" أقعدتها مضاعفات جراحة سابقة غير دقيقة

وتابع د.علاء قائلاً أن الفريق الطبي بحث في خيارات علاج الحالة على ضوء نتائج الفحوصات، وإنتهى إلى أن الجراحة هي التدخل العلاجي المناسب ، وبالفعل وبعد اتخاذ التدابير اللازمة أجريت للمريضة عملية تم فيها، أولاً إزالة الشريحة المكسورة واستبدالها بأخرى، ومن ثم تثبيت الكسر بشكل قوي وسليم، ومضت العملية التي استمرت لـ" ساعتين " بسلاسة، ووفقاً للخطة العلاجية وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام، وتم تحويل المريضة مباشرة إلى جناح التنويم، حيث أمضت منومة لمدة " 3 أيام " محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية جيدة ولاحقاً تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها لمدة عام ونصف العام، ثم استعادت قدرتها على المشي على قدميها، وعادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية.