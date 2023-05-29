أمانة جدة لـ"سبق": حي المحاميد ضمن الأحياء العشوائية وسيتم إعادة تنظيمه

صرحت أمانة محافظة جدة لـ"سبق" بأن حي المحاميد يعتبر ضمن الأحياء العشوائية بالمحافظة، التي سيشملها إعادة التنظيم؛ مؤكدةً أنها تعمل على رفع الضرر ومعالجة الحفر حسب البلاغات الواردة.
جاء ذلك في ردها على شكوى عدد من السكان في خبر نشرته "سبق" قبل نحو أسبوعين بعنوان رسالة تلقّتها "سبق".. مواطنون يشكون غيابَ الخدمات عن حي المحاميد بجدة"، اشتكى فيه السكان من غياب بعض الخدمات الضرورية؛ كإنارة الشوارع ونظافة الحي، والقضاء على المستنقعات المائية المنتشرة في أرجاء عدّة من الحي الواقع شرقي المحافظة، مطالبين الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة محافظة جدة، بضرورة النظر في مطالبهم المشروعة.
وقالت "أمانة جدة" على لسان مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي محمد بن عبيد البقمي: "نفيدكم بأن حي المحاميد ضمن الأحياء العشوائية التي سيشملها إعادة التنظيم، وتعمل الأمانة برفع الضرر ومعالجة الحفر حسب البلاغات الواردة".
وأضافت الأمانة في معرض تصريحها: أنه فيما يخص أعمال النظافة فإن الإدارة العامة لمشاريع النظافة تقوم بمتابعة أعمال مقاول النظافة داخل الحي بشكلٍ يومي وفق الخطة التشغيلية المعتمدة بعد التأكد من توفير شروط معايير جودة أداء الخدمات المعمول بها في المملكة.
واستعرضت الأمانة خطتها في الحي، والتي شملت: خدمة جمع النفايات المنزلية، وقد تم إدراج 4 مسارات للضواغط بالخطة بعد دراسة كثافة السكان وكمية النفايات المتولدة، حيث يتم ترحيل 840 طن نفايات منزلية بشكل يومي؛ بالإضافة إلى خدمة التقاط المبعثرات والكنس اليدوي، حيث تم توفير عدد 16 عامل طرائح ومراقبًا ومشرفًا داخل الحي، وذلك بعد دراسة أطوال الشوارع ومراعاة وجود بعض الشوارع التجارية داخل الحي، إلى جانب خدمة ونقل النفايات ذات الأحجام الكبيرة وقد تم رفع حوالي 270 مترًا مكعبًا.