أمانة جدة لـ"سبق": حي المحاميد ضمن الأحياء العشوائية وسيتم إعادة تنظيمه

واستعرضت الأمانة خطتها في الحي، والتي شملت: خدمة جمع النفايات المنزلية، وقد تم إدراج 4 مسارات للضواغط بالخطة بعد دراسة كثافة السكان وكمية النفايات المتولدة، حيث يتم ترحيل 840 طن نفايات منزلية بشكل يومي؛ بالإضافة إلى خدمة التقاط المبعثرات والكنس اليدوي، حيث تم توفير عدد 16 عامل طرائح ومراقبًا ومشرفًا داخل الحي، وذلك بعد دراسة أطوال الشوارع ومراعاة وجود بعض الشوارع التجارية داخل الحي، إلى جانب خدمة ونقل النفايات ذات الأحجام الكبيرة وقد تم رفع حوالي 270 مترًا مكعبًا.