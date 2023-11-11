نائبة رئيس وزراء أوغندا تشيد بالدور المهم للمملكة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميًا وعالميًا

وأشارت إلى أن النساء والأطفال والمعاقين وكبار السن والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الإنسانية والشعب الفلسطيني عامة وتحديدًا في غزة يعانون ليل نهار بسبب القصف دون الاعتبار للقوانين والمعاهدات الدولية، فالشعب الفلسطيني يحتاج إلى دولة ومكان يمكن أن يسمى وطنًا بعد أكثر من 70 عامًا من الاحتلال.