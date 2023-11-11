نائبة رئيس وزراء أوغندا تشيد بالدور المهم للمملكة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميًا وعالميًا

أشادت نائبة رئيس الوزراء في جمهورية أوغندا روكيا انسيجانا ناكادما، بالدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والعالمي.
وقالت خلال كلمتها التي ألقتها في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في الرياض: إن الشعب الفلسطيني يعاني بسبب العنف الإسرائيلي، الذي يحمل أبعادًا تاريخية، مؤكدةً ضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماتها وفقًا لمعاهدة جنيف.
وأشارت إلى أن النساء والأطفال والمعاقين وكبار السن والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الإنسانية والشعب الفلسطيني عامة وتحديدًا في غزة يعانون ليل نهار بسبب القصف دون الاعتبار للقوانين والمعاهدات الدولية، فالشعب الفلسطيني يحتاج إلى دولة ومكان يمكن أن يسمى وطنًا بعد أكثر من 70 عامًا من الاحتلال.
وأضافت: أن الشعب الفلسطيني يستحق السلام ولا بد للعالم ومن خلال الأمم المتحدة أن يحقق لهم العدالة فهم منذ زمن طويل ضحية للاعتداءات الإسرائيلية، هذه القوة التي لم تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة، والتي فشلت في مهمتها.
وأكدت أن النزاع الحالي من الممكن أن ينتشر إقليميًا مع تبعات سلبية لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين، داعيةً الدول الداعمة لإسرائيل لإدراك المخاطر.
ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار مع انسحاب مباشر من القوات الإسرائيلية من غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إليها، وإعادة كل الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالخدمات الصحية وخدمات الكهرباء وغيرها، مع رفع الحصار عنها.