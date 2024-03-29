"القراش" لـ"سبق": لابد من إعادة النظر في القوانين الموجبة للطلاق بين الزوجين

وأضاف "القراش" في حديثه لـ"سبق" تعليقًا على التقرير الأخير الصادر عن هيئة الإحصاء للعام 2023 الذي ذكر أن عدد النساء المطلقات في‫السعودية بلغ 350 ألف سيدة: ما نسمعه اليوم من تطور ملحوظ في ازدياد حالات الطلاق خصوصاً بعد تقرير هيئة الإحصاء للعام 2023م الذي بلغ 350 ألف سيدة مطلقة، ينبئ عن خلل اجتماعي كبير في تقدير قدسية الحياة الزوجية التي امتهنت، فالأسباب التي دعت لذلك في مجملها ليست حقيقية وإنما واهية تبين أنّ أحد الطرفين لا يدرك خطورة إقدامه على هذا الأمر، فليس الزواج تجربة فحسب، بل هو بناء اجتماعي يحتاج إلى تهيئة وتأهيل مسبق، وأي خلل فيه يعتبر تشتتًا وهدمًا وضياعًا وفوات الفرص في بناء المجتمع على أسس صحيحة.