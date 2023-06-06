200 جزيرة و"سياحة وصناعة فائقة".. جازان "بوابة تنافسية بقدرات عالمية"

ويوجد بالمنطقة مدينتان صناعيتان تتميزان بالحداثة والتطور بسعة أكثر من 250 مصنعًا، وتقدم من ضمن حوافزها الصناعية "الإعفاء الضريبي" للمنتجات المصدرة إلى الخارج، بالإضافة إلى مينائين بحريين أحدهما ميناء صناعي يعد الأحدث والأكثر سعة، كما أن موقعهما يؤهلهما للانضمام إلى خريطة المناطق اللوجستية السعودية، كما أن بها 18 خامة تعدينية فلزية وصناعية؛ حيث تضم محاجرها "الجبس، والجرانيت، والصلصال، والرمل العادي، والسيليكا، والملح البحري".