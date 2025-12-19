عبر مشروعات إنسانية متعددة في 4 دول.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل عطاءه لعشرات الآلاف خلال ديسمبر

وفي قطاع غزة، أقام المركز مخيمًا جديدًا يضم أكثر من (250) خيمة لإيواء مئات الأسر التي فقدت منازلها، بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بعد أن دمرت المنخفضات الجوية الأخيرة مئات الخيام.