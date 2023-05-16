"الشورى".. تقرير "الصناعات العسكرية" على طاولة "لجنة الشؤون الأمنية"

عقدت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في مجلس الشورى، اجتماعًا في مقر المجلس بالرياض اليوم برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء منصور بن سلطان التركي؛ لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1443/ 1444هـ، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة على رأسهم نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد بن صالح العذل.