"الشورى".. تقرير "الصناعات العسكرية" على طاولة "لجنة الشؤون الأمنية"

عقدت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في مجلس الشورى، اجتماعًا في مقر المجلس بالرياض اليوم برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء منصور بن سلطان التركي؛ لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1443/ 1444هـ، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة على رأسهم نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية محمد بن صالح العذل.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للهيئة المُحال إلى اللجنة من المجلس، وما احتوى عليه من معلومات وبيانات تتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير؛ تمهيدًا لتقديم اللجنة لتقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله أمام المجلس خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية هي إحدى لجان المجلس المتخصصة الخمسة عشر، وتختص بدراسة التقارير والموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية، وكذلك الموضوعات الأخرى التي يرى المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.