مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل لحمية بالحبل الصوتي تحت التخدير الموضعي لأول مرة بالمملكة

والتي قالت أن المراجع جاء إلى المستشفى يشتكي من أعراض أبرزها، بحة وخشونة في الصوت، وصعوبات في التنفس والبلع، وآلام في الرقبة والأذن، وتورم بالحلق، إضافة إلى سعال متكرر. وفور وصوله تم الإستماع لتاريخه المرضي ومعاينته، ثم أجريت له فحوصات دقيقة، شملت منظار الحنجرة الستروبوسكوبي والأشعة المقطعية وأظهرت النتائج وجود لحمية في الحبال الصوتية، فتم تقييم الحالة الصحية للمراجع من قبل استشاريي القلب والأشعة، وخلص التقييم إلى أن التخدير العام سيشكل خطراً على حياته، نظراً لضعف عضلة القلب حيث أن ضخها لا يتجاوز "20%"، في حين أن الضخ الطبيعي يتراوح ما بين "55% إلى 70%"، وبعد دراسة مستفيضة للحالة على ضوء معطيات نتائج التشخيص والتقييم، خلص الفريق الطبي إلى خطة علاجية تراعي الحالة الصحية للمراجع.