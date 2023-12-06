مفتي عام المملكة: في ظلّ توجيهات القيادة.. الميزانية تحمل بشائر الخير والنماء والازدهار

وقال سماحته: ما نشاهده ونتطلّع عليه من دعم لمسيرة التنمية المستدامة التي تنعم بها بلادنا المباركة في هذا العهد الزاهر تحت قيادة رشيدة وحكيمة في مختلف الميادين؛ لَهو خير شاهد على نجاح المملكة العربية السعودية في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والصناعية، وغيرها من المجالات، سواء كان على المستوى الإقليمي أو الدولي، بفضل من الله تعالى، ثم بجهود وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030.