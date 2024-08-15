منطقة مكة المكرمة تحقق المركز الأول في الإنتاج السنوي لفاكهة البطيخ

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من فاكهة البطيخ في المملكة قد وصلت خلال هذا العام إلى نسبة 99%؛ حيث يأتي ذلك من خلال دعم الوزارة لهذه الفاكهة من خلال عدة برامج ممنهجة، يأتي في مقدمتها برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"؛ إلى جانب قيام الوزارة بعددٍ من المهرجانات والفعاليات المصاحبة لموسم البطيخ، بالإضافة للقيام بعددٍ من الدورات والبرامج التوعوية والورش التدريبية لزيادة تثقيف ووعي المزارعين بهذه الفاكهه المميزة، في حين قد بلغ الإنتاج السنوي للبطيخ بالمملكة لهذا العام (605) آلاف طن/سنويًا؛ وذلك على مساحة زراعية تقدر بـ (24) ألف هكتار.