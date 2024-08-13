المدينة.. تدخّل طبي عاجل يُنقذ طفلًا من جسم غريب بالأنف بخيبر العام

استقبل طوارئ مستشفى خيبر العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، طفلًا حَضَر برفقة والديه ويبلغ من العمر 4 سنوات، يعاني من ضيق في التنفس مع رشح بالأنف مصحوبًا بالدم وروائح كريهة من الأنف يعاني منها لأكثر من 20 يومًا.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن الفريق الطبي قرر على الفور إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة؛ حيث تَبَين وجود قطعة شاش كبيرة في عمق فتحة الأنف اليمنى، منوهًا بأنه تم استخراجها بعد عمل تخدير موضعي وعمل غسيل للأنف في حينه.
وبيّن التجمع الصحي أن حالة الطفل الصحية تحسنت بفضل الله، وتقرر خروجه من المستشفى بعد استكمال الفترة العلاجية المقررة له.
ونوه بأهمية مراقبة الأطفال من والديهم وذويهم، وإبعادهم عن الألعاب والأدوات الصغيرة التي قد تؤثر على سلامتهم.