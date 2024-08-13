المدينة.. تدخّل طبي عاجل يُنقذ طفلًا من جسم غريب بالأنف بخيبر العام

استقبل طوارئ مستشفى خيبر العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، طفلًا حَضَر برفقة والديه ويبلغ من العمر 4 سنوات، يعاني من ضيق في التنفس مع رشح بالأنف مصحوبًا بالدم وروائح كريهة من الأنف يعاني منها لأكثر من 20 يومًا.