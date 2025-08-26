ضبط مواطنين لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على المواطنين رديني ثقيل السعدي، وعثمان مطير السعدي، لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهما بندقيتان هوائيتان، و(100) ذخيرة هوائية، وكائنان فطريان مصيدان، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.