"الأمن البيئي" يضبط مواطنًا لإشعاله النار في غير الأماكن المخصّصة لها في المدينة المنورة

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصّصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثّةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مبينةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.