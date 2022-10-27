بالصور: المرعبون يصلون إلى الرياض.. السعوديون يبدعون في التنكر في "ويكند الرعب"

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أطلقت فعالية "ويكند الرعب" الفريدة والمختلفة، التي تعتمد على ارتداء أزياء التنكر بأكثر طريقة مرعبة، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يومي الخميس والجمعة، وبدخول مجاني للمتنكرين بأزياء الرعب.