بالصور: المرعبون يصلون إلى الرياض.. السعوديون يبدعون في التنكر في "ويكند الرعب"

أبدع الشباب السعودي في اختيار وارتداء الأزياء التنكرية في فعالية "ويكند الرعب" في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثالثة، وسط حضور كثيف للفعالية المرعبة.
وأظهرت عدد من الصور التي نشرها حساب "بوليفارد رياض سيتي" على "تويتر" التنافس الحميم بين الزوار على ارتداء أكثر الأزياء التنكرية غرابة، فمن مصاصي الدماء إلى الموتى الأحياء "الزومبيز"، ومن الأشباح إلى الشخصيات السينمائية المرعبة الشهيرة.
وأحال الزوار البوليفارد إلى مشهد من أفلام هوليوود المرعبة، ليضفوا على ليلتهم في موسم الرياض شيئاً من الرعب والإثارة، ولحظات تحبس الأنفاس.
واحتفى رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بالحضور الكثيف، فكتب على حسابه في "تويتر": "ويكند الرعب فوق الخيال. البوليفارد يكسر أرقاماً قياسية بالحضور".
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أطلقت فعالية "ويكند الرعب" الفريدة والمختلفة، التي تعتمد على ارتداء أزياء التنكر بأكثر طريقة مرعبة، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يومي الخميس والجمعة، وبدخول مجاني للمتنكرين بأزياء الرعب.