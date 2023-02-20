كيف تذهب للمستقبل وتكسب الجمهور؟.. "السعودي للإعلام" ينطلق بحضور دولي

ولفت إلى أن الصحفي الذي يتبع مؤسسة إعلامية عليه مسؤولية مضاعفة، أما المؤثر فغالباً لا مسؤولية عليه ويعاني عدم المهنية، لكن وسائل التواصل الجديدة سهّلت على الصحفي التغير والتطور، مشدداً على أن التدريب مهمٌ جداً لكلا الطرفين، وفي الإمارات توجد مادة اسمها التربية الإعلامية، وأكّد أن الإعلام التقليدي لا يزال يواجه التحديات بسبب عدم تطوير أدواته، لأن الإعلام الرقمي يظهر بقوة من خلال المحتوى والمنصة.