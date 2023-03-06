"العليان": نعمل على نظام "المصلح الآلي".. وقريبًا ستُفعَّل المحاكم المرورية

كما كشف المشرف على مركز المصالحة في وزارة العدل، سليمان العليان، العمل على نظام "المصلح الآلي"، الذي سيتمكن من حل الخلافات الزوجية وغيرها، لافتًا إلى أنه في 2022 حقق المركز 180 ألف وثيقة صلح، وتم خدمة مليونَي مستفيد.