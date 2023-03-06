"العليان": نعمل على نظام "المصلح الآلي".. وقريبًا ستُفعَّل المحاكم المرورية

كشف سليمان العليان، الوكيل المساعد لشؤون المحاكم في وزارة العدل، عن قرب تفعيل المحاكم المرورية، والعمل على ذلك مع وزارة الداخلية.
ودون أن يكشف عن موعد محدد لتفعيل المحاكم المرورية، تحدَّث العليان عن مراحل إنجازها لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية مع الإعلامي عبدالله الغنمي، موضحًا أنها في طور العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبخطوات متسارعة لإنجاز المشروع، وفي القريب العاجل سيتم تفعيلها بشكل كامل.
كما كشف المشرف على مركز المصالحة في وزارة العدل، سليمان العليان، العمل على نظام "المصلح الآلي"، الذي سيتمكن من حل الخلافات الزوجية وغيرها، لافتًا إلى أنه في 2022 حقق المركز 180 ألف وثيقة صلح، وتم خدمة مليونَي مستفيد.