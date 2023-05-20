حرس الحدود في نجران يشارك ضمن معرض "الداخلية" للتوعية بأضرار المخدرات

يشارك حرس الحدود بمنطقة نجران ضمن المعرض المتنقل الأول الذي تقيمه وزارة الداخلية في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد القادم 21 مايو، في مول نجران بارك.
وتأتي مشاركة حرس الحدود لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وعرض التقنيات الحديثة المستخدَمة في التصدي لمحاولات مخالفي أمن الحدود في عبور الحدود إلى داخل المملكة، وتوضيح العقوبات المترتبة على من يسهّل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات ومخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.