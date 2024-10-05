"الفياض": "نظام السجل التجاري الجديد" يسهل مزاولة الأعمال التجارية والقيد ويضمن الشفافية والموثوقية

وأضاف: النظام الجديد صنّف المواضيع بطريقة تسهل عملية البحث؛ حيث صنف موادّ النظام، ثم أدرج كل مادة ضمن القسم المناسب لها، ووضح النظام في أول مواده التعريفات ليزيل اللبس ويسهل فهم المطلع، وكذلك أُشير في النظام على عدم اشتراط التجانس في الأنشطة المختلفة في السجل التجاري، والتزام التاجر بتحديث السجل في حال التغيير أو التعديل على بيانات السجل خلال "15" يومًا من حدوثها، وبيّن أن مسؤولية صحة ودقة البيانات لمقدم الطلب، وهو التاجر وليس المسجل "الموظف".