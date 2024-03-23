"دراغون بول" يضع "القدية" في مكانة استثنائية كوجهة للمغامرات

وسيكون هذا المشروع وجهة لعشاق الأنمي والعائلات الباحثة عن الترفيه عبر المغامرات، مرورًا بـ7 مناطق مأخوذة من سلسلة دراغون بول، فنحن أمام مشروع عالمي رائد يجعل القدية في مصاف المدن التي تحتضن كل الفعاليات الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى موقعها المميز بالقرب من العاصمة وما تشهده من تحولات ومشاريع مختلفة.