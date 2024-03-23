"دراغون بول" يضع "القدية" في مكانة استثنائية كوجهة للمغامرات

ستُغيّر مدينة دراغون بول الترفيهية التي أعلن عنها يوم أمس خارطة السياحة بالمنطقة، إذ تتربع على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع وتضم 12 منطقة ترفيهية، وتحتضن تمثالاً ضخمًا لتنين شينرون مع 30 لعبة مستوحاة من شخصيات كرتونية، بالإضافة إلى 5 مناطق جذب وفنادق مميزة.
وسيكون هذا المشروع وجهة لعشاق الأنمي والعائلات الباحثة عن الترفيه عبر المغامرات، مرورًا بـ7 مناطق مأخوذة من سلسلة دراغون بول، فنحن أمام مشروع عالمي رائد يجعل القدية في مصاف المدن التي تحتضن كل الفعاليات الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى موقعها المميز بالقرب من العاصمة وما تشهده من تحولات ومشاريع مختلفة.
وبإشراف مباشر ودعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار -حفظه الله-، أُبرم عقد هذا المشروع الذي سيكون محطة استثنائية يعيش معها السائح أروع التجارب لتسجل القديمة معدلات مرتفعة من الزوار، وهذا يعزز مكانتها بصفتها عاصمة عالمية للباحثين عن المتعة وخوض المغامرات.
ويُخلد المنتزه ذكريات العائلة والأصدقاء بما يحتويه من ألعاب نوعية، كالتغلب على الخصوم الأقوياء وزيارة المعالم الشاهقة المطلة على المناظر الجميلة، والاستمتاع بتنوع المطاعم والوجبات داخل المعالم، والعديد من الخيارات الأخرى.