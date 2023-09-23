"مدير صحة بيشة": يوم عظيم نستذكر فيه البطولات التي جمعت الوطن تحت راية التوحيد

وقال الشهراني: اليوم الوطني السعودي 93 هو اليوم الذي تمّ فيه توحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، يوم عظيم نستذكر فيه البطولات التي وحّدت الوطن تحت راية التوحيد، ومنذ ذلك الوقت والدولة السعودية، ولله الحمد، مستمدّة قوتها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.