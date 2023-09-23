"مدير صحة بيشة": يوم عظيم نستذكر فيه البطولات التي جمعت الوطن تحت راية التوحيد

رفع مديرُ الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93، داعيًا الله أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه واستقراره.
وقال الشهراني: اليوم الوطني السعودي 93 هو اليوم الذي تمّ فيه توحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، يوم عظيم نستذكر فيه البطولات التي وحّدت الوطن تحت راية التوحيد، ومنذ ذلك الوقت والدولة السعودية، ولله الحمد، مستمدّة قوتها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وأضاف: تسير المملكة العربية السعودية في هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان، فتعالت الصروح وتعاظمت الإنجازات في مُختلف المجالات.
وتابع الشهراني: يُكرّر الوطن والشعب السعودي الأفراح بهذا اليوم العظيم الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، ونعيش الأفراح تلو الأفراح بزهو واعتزاز بما وصلنا إليه، وأصبحت دولتنا بفضل الله ثم قيادتنا الرشيدة في مصافّ الدول العالمية في شتى المجالات؛ ومنها: الخدمات الصحية التي وصلت إلى أعلى المستويات من الجودة والكفاءة في وجود أضخم الصروح الطبية والمنشآت الصحية التي توجد بها جميع التخصّصات الطبية تديرها كوادر وطنية مؤهّلة.
واختتم الشهراني بقوله: اليوم نكرّر التهنئة بمناسبة اليوم الوطني وكل عام وقيادتنا الرشيدة بخير والوطن في عزّ وازدهار، والشعب السعودي في رفاهية وأمن وأمان.