كيف سيعود رائدا الفضاء السعوديان إلى الأرض؟ هنا تفاصيل رحلة الهبوط

يستعد رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي للعودة إلى كوكب الأرض بعد مهمة علمية فضائية ناجحة، استغرقت نحو 10 أيام، كجزء من برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء.
ولرحلة العودة التي ستهبط على سواحل فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية خطوات ومراحل للعودة تختلف عن رحلة الذهاب والإطلاق.. وفي السطور الآتية تفاصيلها.
بدايةً فإن رحلة العودة تستغرق وقتاً يقدر ما بين 6 إلى 30 ساعة، وذلك بحسب موقع محطة الفضاء الدولية أثناء العودة، وتبدأ أولى خطوات الرحلة بالانفصال عن محطة الفضاء الدولية، ثم تبدأ اللحظة الحرجة عن مرحلة الدخول للغلاف الجوي.
وتصل سرعة المركبة في اللحظة الحرجة إلى ما يقارب 28.164 كم/ ساعة، فيما تبلغ أعلى درجة حرارة خلال تلك اللحظة نحو 1927 درجة مئوية، وعند الدخول في اللحظة الحرجة ينقطع الاتصال بين مركز الاتصال في الأرض والمركبة لمدة 6 دقائق تقريباً.
وفور الدخول للغلاف الجوي، تبدأ المرحلة الثانية من الرحلة، وهنا تطلق مظلتا هبوط من المركبة على ارتفاع 5.5 كم، حيث تعمل المظلة على تخفيف السرعة لتصل إلى 563 كم/ ساعة.
كما تطلق 4 مظلات هبوط أخرى على ارتفاع 2 كم، ويعمل الإطلاق الثاني لتلك المظلات على تخفيف سرعة المركبة إلى 192 كم/ ساعة.
وفي مرحلة الهبوط النهائي، تستمر سرعة المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط المتوقعة على سرعة 27 كم/ ساعة.
يُذكر أن الطاقم السعودي أجرى 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، و3 تجارب توعوية تعليمية شارك فيها نحو 12 ألف طالب في 42 موقعاً بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.