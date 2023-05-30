كيف سيعود رائدا الفضاء السعوديان إلى الأرض؟ هنا تفاصيل رحلة الهبوط

وتصل سرعة المركبة في اللحظة الحرجة إلى ما يقارب 28.164 كم/ ساعة، فيما تبلغ أعلى درجة حرارة خلال تلك اللحظة نحو 1927 درجة مئوية، وعند الدخول في اللحظة الحرجة ينقطع الاتصال بين مركز الاتصال في الأرض والمركبة لمدة 6 دقائق تقريباً.