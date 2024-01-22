محليات

"حساب المواطن" يطلق البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال بحلته الجديدة

قال: لتحقيق تجربة أفضل بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين
"حساب المواطن" يطلق البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال بحلته الجديدة

كشف برنامج حساب المواطن اليوم أنه أطلق البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال بحلته الجديدة.

وقال البرنامج: لتحقيق تجربة أفضل للمستفيدين، أطلقنا اليوم البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال لبرنامج #حساب_المواطن بحلته الجديدة بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.

وكان قد صدر توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

حساب المواطن
برنامج حساب المواطن

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