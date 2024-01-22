"حساب المواطن" يطلق البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال بحلته الجديدة

كشف برنامج حساب المواطن اليوم أنه أطلق البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال بحلته الجديدة.
وقال البرنامج: لتحقيق تجربة أفضل للمستفيدين، أطلقنا اليوم البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال لبرنامج #حساب_المواطن بحلته الجديدة بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.
وكان قد صدر توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.