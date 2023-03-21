اضمن وصول تبرعك لمستحقه.. "إحسان" تحذّر من منتحلي صفتها والمحتالين

وأوضحت "إحسان"، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "نظـراً إلـى قرب دخول شـهر رمضان الكريــم، وإقبال المجتمع السعودي على أعمال الخير والإحسـان، فإن الجهات الاحتيالية تنشط بمحاولات الاحتيال على المحسنين الراغبين في عمل الخير، بانتحال صفة منصة إحسـان الرسـمية، سـواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.