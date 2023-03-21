اضمن وصول تبرعك لمستحقه.. "إحسان" تحذّر من منتحلي صفتها والمحتالين

أصدرت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، بياناً وصفته بالمهم، تطرقت فيه إلى ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، والتحذير من المحتالين.
وأوضحت "إحسان"، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "نظـراً إلـى قرب دخول شـهر رمضان الكريــم، وإقبال المجتمع السعودي على أعمال الخير والإحسـان، فإن الجهات الاحتيالية تنشط بمحاولات الاحتيال على المحسنين الراغبين في عمل الخير، بانتحال صفة منصة إحسـان الرسـمية، سـواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.
وتابعت: "عليه، فإن منصة إحسان ترجو من المتبرعين أخذ الحيطة والحذر والتأكّد من التبرع عبر موقع المنصة الرسـمي (Ehsan.sa) أو التطبيق الرسمي المتاح في متاجر التطبيقات لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها من الفئات المحتاجة".