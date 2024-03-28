"الأمن الغذائي" تطرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.