تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بـ 33% بالمقارنة بالربع الثالث من 2021م

وكشف التقرير الربعي الثالث من عام 2022 في نسخته الحالية عن تحسن في أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة تصل إلى 33% بالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2021م، كما تضمن التقرير نتائج سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، حيث أوضح التقرير تفوق منصةXBOX في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، بالمقارنة بسرعات الباقات لدى المستخدمين، وبنسبة وصلت إلى 92%، تليها منصة PlayStation بنسبة 86%، ومنصة STEAM ثالثا بنسبة 84%، وتصدرت "موبايلي" قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصات XBOXبنسبة 105%، وSTEAM بنسبة 100%، و PlayStation بنسبة 90%.