تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بـ 33% بالمقارنة بالربع الثالث من 2021م

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الثالث من عام 2022 لمبادرة "Game Mode"، الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، كما يستعرض أكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات الموصى بها لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية، حيث يعد هذا التقرير الإصدار الثامن لسلسلة من التقارير التي تم إصدارها منذ إطلاق المبادرة في بداية عام 2021م.
وكشف التقرير الربعي الثالث من عام 2022 في نسخته الحالية عن تحسن في أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة تصل إلى 33% بالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2021م، كما تضمن التقرير نتائج سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، حيث أوضح التقرير تفوق منصةXBOX في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة، بالمقارنة بسرعات الباقات لدى المستخدمين، وبنسبة وصلت إلى 92%، تليها منصة PlayStation بنسبة 86%، ومنصة STEAM ثالثا بنسبة 84%، وتصدرت "موبايلي" قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصات XBOXبنسبة 105%، وSTEAM بنسبة 100%، و PlayStation بنسبة 90%.
وأفاد التقرير تصدر "شركة الاتصالات السعودية" قائمة مقدمي الخدمات بمعدل زمن الاستجابة في 4 ألعاب فيما تصدرت "موبايلي" في لعبتين، كما تشاركت "موبايلي" و"شركة الاتصالات السعودية" الصدارة في 7 ألعاب، حيث حققت لعبة أبيكس ليجندز Apex Legends أعلى نسبة تحسن في زمن الاستجابة (Latency) بلغت 33% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م، تليها لعبة فيفا FIFA بنسبة 29%، ومن ثم لعبة فورت نايت Fortnite بنسبة تحسن بلغت 26% .
وأشار إلى محافظة شركة "زين" على الصدارة بتسجيلها أفضل نتيجة (صفر ملي ثانية) في معدل تأثر زمن الاستجابة عند استخدام الإنترنت أثناء اللعب عبر الشبكة كما تليها "شركة الاتصالات السعودية" بتسجيلها (3 ملي ثانية) ثم شركة "موبايلي" بتسجيلها (5 ملي ثانية) بنسبة تحسن وصلت 97% مقارنةً بالربع السابق.
وأظهر معدل متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة إلى 23 ملي ثانية، حيث تصدرت شركة "سلام" مقدمي الخدمات فيه بتسجيلها 11 ملي ثانية، كما كشف عن بلوغ معدل زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 ملي ثانية، بتصدر شركة "موبايلي" نظيراتها فيه مسجلة 30 ملي ثانية، إضافة إلى وصول متوسط زمن الاستجابة لشبكات الجيل الخامس المتنقل في المملكة لمعدل 27 ملي ثانية، بتصدر شركة "موبايلي" لمقدمي الخدمات بـمعدل 22 ملي ثانية.
وعلى مستوى مناطق المملكة، أكد التقرير تصدر شركة "موبايلي" لمقدمي الخدمات في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق الشرقية وحائل والقصيم وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، كما تصدرت "شركة الاتصالات السعودية" مقدمي الخدمات في منطقة الجوف، وتقاسمت مع "موبايلي" الصدارة بمنطقتي نجران والحدود الشمالية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة "زين" بمنطقة الرياض المؤشر.
وتقدم مبادرة #GameMode حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تتيح لهم الإسهام في تحقيق المبادرة عبر التسجيل للحصول على جهاز "مقياس الإنترنت الثابت" الذي سيمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية.
يذكر أن مبادرة Game Mode" " تأتي في إطار عمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.