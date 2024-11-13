مركز ناجز في وزارة العدل يحصد جائزة تجربة العميل

وكانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخراً افتتاح مركز ناجز في منطقة عسير (بخميس مشيط)، بوصفه سادس المراكز العدلية التي تقدّم أكثر من ١٤٠ خدمة للأفراد وأصحاب الأعمال في مكان واحد، وبموثوقية عالية في قطاعات: القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وخدمات قطاع الأعمال.