مركز ناجز في وزارة العدل يحصد جائزة تجربة العميل

حصل مركز ناجز للخدمات العدلية التابع لوزارة العدل على جائزة تجربة العميل في فئة التمركز حول العميل، خلال منتدى تجربة العميل، الذي عقدته جمعية تجربة العميل وشركة "Awards International".
ويعكس الفوز بالجائزة، التزام وزارة العدل ممثلاً في وزارة العدل، بتقديم أفضل الخدمات لعملائه والارتقاء بتجربة المستفيدين، والاستمرار ف التطوير والتحديث.
ويعد "ناجز" مركزاً عدلياً نموذجياً تم تدشينه من قبل وزارة العدل بالشراكة مع القطاع الخاص ليقدم خدماته لأصحاب الأعمال والأفراد بجودة عالية وبيئة عمل احترافية توفر على المستفيد وقته وجهده ويتيح أوقات عمل مرنة أثناء وخارج أوقات العمل الرسمي.
ويهدف المركز إلى ضمان جودة الخدمات وإنجازها بأسرع وقت، وتقديم خدمات متخصصة، وتعزيز رضا المستفيدين.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخراً افتتاح مركز ناجز في منطقة عسير (بخميس مشيط)، بوصفه سادس المراكز العدلية التي تقدّم أكثر من ١٤٠ خدمة للأفراد وأصحاب الأعمال في مكان واحد، وبموثوقية عالية في قطاعات: القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وخدمات قطاع الأعمال.