"جميلة" تُحلّق من الرياض إلى لندن.. أولى رحلات "طيران الرياض" نحو 100 وجهة عالمية

شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأحد انطلاق أولى الرحلات اليومية لطيران الرياض إلى مطار لندن هيثرو (LHR)، في خطوة تُجسّد طموح الشركة الجديدة نحو الوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران واستراتيجية المملكة للسياحة التي تهدف إلى ربط المملكة بالعالم وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة دولية محورية.
وجرى تشغيل الرحلة على متن طائرة بوينج 787-9 التي تحمل اسم “جميلة”، ضمن الخطة التشغيلية التجريبية “المسار نحو الانطلاق” التي تهدف إلى اختبار جاهزية التشغيل وتجويد التجربة قبل الإطلاق التجاري الكامل.
وتُخصص هذه الرحلات التجريبية في مرحلتها الأولى لموظفي طيران الرياض وعدد محدود من الضيوف، لقياس أدق التفاصيل التشغيلية وضمان تجربة سفر عالمية المستوى تواكب تطلعات المسافرين مستقبلاً.
يُذكر أن طيران الرياض مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويُعدّ أحد المشاريع الوطنية الطموحة التي تسعى إلى ريادة قطاع الطيران وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية ومعايير الاستدامة والسلامة العالمية، وتقديم تجربة سفر تجمع بين الراحة والفخامة والأصالة.