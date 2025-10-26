"جميلة" تُحلّق من الرياض إلى لندن.. أولى رحلات "طيران الرياض" نحو 100 وجهة عالمية

شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأحد انطلاق أولى الرحلات اليومية لطيران الرياض إلى مطار لندن هيثرو (LHR)، في خطوة تُجسّد طموح الشركة الجديدة نحو الوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران واستراتيجية المملكة للسياحة التي تهدف إلى ربط المملكة بالعالم وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة دولية محورية.