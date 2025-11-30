"ريف السعودية" يُحذِّر من الحسابات الوهمية لتقديم خدمات التسجيل في البرنامج مقابل مبالغ مالية

أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" أن ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي، حول تقديم خدمات التسجيل في البرنامج مقابل مبالغ مالية أو الادعاء بقدرتهم على ضمان سرعة الحصول على الدعم، لا يمت للبرنامج بأي صلة، ويُعد من الممارسات غير الرسمية التي تستغل المستفيدين وتعرّضهم لمخاطر الاحتيال.