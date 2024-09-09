اللون الأخضر يغطي المشهد.. "ناسا" تنشر صورتين لساحل جازان ومكة وعسير

نشرت وكالة ناسا صورتين عاليتي الدقة تظهران رقعة الغطاء النباتي بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق جنوب السعودية، وقد غطت باللون الأخضر نتيجة لأمطار أغسطس.
وكشف خبير الطقس عبدالله الحربي عن صورتين التقطتهما وكالة ناسا بدقة عالية وباللون الحقيقي تظهران رقعة الغطاء النباتي بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق جازان، عسير ، الباحة، مكة، المدينة، خلال الصيف، حيث تبين أن الربيع غطى السهول الساحلية لجنوب مكة وساحل عسير وساحل جازان للمرة الأولى في أشهر الصيف منذ أكثر من ٥٠ سنة، وذلك حسب الأرشيف لشهري أغسطس وسبتمبر.
وأكد الراصد الجوي عضو جمعية الطقس والمناخ بالسعودية، علي مشهور، لـ"سبق" أن الموجة المطرية الغزيرة التي تتعرض لها منطقة جازان ستنجلي في الثلث الأول من سبتمبر.
وذكر أن موسم الأمطار سيستمر على المنطقة إلى شهر سبتمبر أيضًا، ولكن بوتيرة أقل من وتيرة أغسطس الذي شهد أمطارًا غزيرة وصواعق شديدة، شملت جميع محافظات المنطقة.
وقال المختصون في مركز "طقس العرب" إن المؤشرات الفصلية تشير إلى أن ما يعرف بالحزام المداري ITCZ، وهو حزام وهمي يرافق الكتل الهوائية الرطبة، من المتوقع أن يكون متقدمًا على نحو أكثر من المعتاد لدواخل شبه الجزيرة العربية، وتحديدًا في فترات من شهرَي يوليو وأغسطس، فيما يتسبب هذا الحزام إذا ما ترافق مع ظروف جوية أخرى مناسبة في حدوث موجات من الرطوبة، تؤدي إلى اشتداد الأمطار الرعدية على مصايف السعودية وجبال الإمارات وسلطنة عمان واليمن؛ ما يؤدي إلى ارتفاع فرص حدوث السيول في هذه المناطق.
من ناحيته، قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: "على مدار 30 سنة ماضية كشفت السجلات المناخية أن منطقة جازان سجلت أعلى كمية هطول أمطار على مستوى السعودية في شهر أغسطس".
وأضاف: "بالرجوع إلى سجلاتنا المناخية خلال الـ 30 سنة السابقة دائمًا نجد جازان في شهر أغسطس تسجل أعلى كمية هطول أمطار بشكل يومي وشهري، وكذلك هي أعلى المناطق التي تتعرض للسحب الركامية والرياح الهابطة منها، وإثارة الأتربة والغبار والبرق والرعد بشكل كثيف".
وأردف "العقيل": "لذلك جازان دائمًا في شهر أغسطس في قلب الحدث. ونركز دائمًا على غزارة الأمطار على منطقة جازان ومعظم السلسلة الجبلية لمرتفعات البحر الأحمر".