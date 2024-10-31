جامعة الملك سعود تتيح التقديم على برامج الدراسات العليا في 2 ديسمبر المقبل

كما أشار إلى أنه يتاح للمتقدم رغبة واحدة للتقديم على البرامج الاعتيادية ورغبة واحدة للتقديم على برامج المستمر والتنفيذي، كما أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول وأن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب له للتقديم، مبينًا أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة التقديم.