جامعة الملك سعود تتيح التقديم على برامج الدراسات العليا في 2 ديسمبر المقبل

صرّح عميد الدراسات العليا بجامعة الملك سعود الدكتور هشام بن عبد العزيز الهدلق، بأن بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود (الاعتيادية –نظام التعليم المستمر – التنفيذي) للعام الجامعي 1447ه، ستتاح للتقديم ابتداءً من يوم الاثنين 1 /6/ 1446 هـ الموافق 2/ 12 /2024م، وتنتهي فترة التقديم على برامج الدراسات العليا بنظام التعليم المستمر والماجستير التنفيذي بنهاية دوام يوم الاثنين 6 /7 /1446ه الموافق 6/ 1 /2025م، بينما تنتهي فترة التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية بنهاية دوام يوم الأحد 3 /8 /1446 هـ الموافق 2/ 2 /2025م وذلك على الرابط التالي: (https://dgs.ksu.edu.sa)
وأوضح أنه تم تطوير الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا وفقًا لسياسات القبول الجديدة للجامعة المبنية على توجهات البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030 وتحول الجامعة وفقًا لنظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؛ من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين والطلبة الدوليين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.
وأضاف أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على الشروط العامة (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج)، وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق جميع الشروط.
كما أشار إلى أنه يتاح للمتقدم رغبة واحدة للتقديم على البرامج الاعتيادية ورغبة واحدة للتقديم على برامج المستمر والتنفيذي، كما أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام والبرامج) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول وأن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب له للتقديم، مبينًا أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة التقديم.
وأكد أنه يحق لعمادة الدراسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.
وحث الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاطلاع على البرامج وأدلتها ومتطلبات وشروط القبول عبر بوابة القبول على الرابط (https://dgs.ksu.edu.sa) أو التواصل على إيميل العمادة (dgsad@ksu.edu.sa) أو حساب العمادة على تويتر(@DGS_KSU).
كما دعا المتقدمين عند الإرسال على البريد الإلكتروني كتابة الاسم/ رقم الهوية/ الكلية/ القسم/ والبرنامج الذي يرغب التقديم عليه لمساعدته بشكل أفضل.