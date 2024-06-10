أسرع 920 مرة من الطائرة.. "السر الإلهي في تدبير حركة الأجرام" يكشفه "المسند"

وعن السر في بقاء الأجرام السماوية بهذا النظام، قال "المسند": "السر في بقاء الأجرام السماوية بهذا النظام الدقيق العجيب ما قدّره الخالق المالك المدبّر من الجاذبية التي تنظّم العلاقات البينية بين الأجرام السماوية (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ)".