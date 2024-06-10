أسرع 920 مرة من الطائرة.. "السر الإلهي في تدبير حركة الأجرام" يكشفه "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ طبيعة دوران الكواكب حول الشمس، وسرعة دوران المجموعة الشمسية حول المجرة، وسر النظام الرباني في تدبير حركة الأجرام السماوية.
وأوضح "المسند"؛ أن الكواكب تدور حول الشمس في مدارات إهليلجية (بيضوية الشكل) بسبب الجاذبية الشمسية، مشيراً إلى أن قوة الجاذبية بين الشمس والكواكب تؤدي إلى تسارعها باتجاه الشمس، لكن الحركة الجانبية للكواكب تجعلها تدور حول الشمس بدلاً من السقوط نحوها.
وأضاف: "سرعة المجموعة الشمسية حول مركز مجرة التبانة تقدر بنحو 828 ألف كيلومتر في الساعة -نحو 230 كيلومتراً في الثانية- أي أسرع من الطائرة المدنية بنحو 920 مرة".
وتابع: "وعلى الرغم من السرعة العظيمة، فإن المجموعة الشمسية تحتاج إلى نحو 225 - 250 مليون سنة لتكمل دورة كاملة حول مركز المجرة، والله أعلم".
وعن السر في بقاء الأجرام السماوية بهذا النظام، قال "المسند": "السر في بقاء الأجرام السماوية بهذا النظام الدقيق العجيب ما قدّره الخالق المالك المدبّر من الجاذبية التي تنظّم العلاقات البينية بين الأجرام السماوية (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ)".