السجاد البنفسجي والقهوة وزمزم.. الـ"بروتوكول" السعودي يذهل ضيوف الملك بكرم الضيافة

يُشار إلى أن السعودية اعتمدت اللون البنفسجي لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية؛ إذ يجمع لون السجاد "البنفسجي" ألوانًا عدة ومدلولات غير مباشرة، فضلاً عن البيئات المختلفة.. ولكل لون وبيئة معانٍ خاصة؛ فهذا اللون يشير إلى صحاري السعودية مترامية الأطراف، كما يشير إلى هضابها خلال فصل الربيع عندما تتزين بلون زهرة الخزامى.