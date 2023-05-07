السعودية تخفف آلام السودانيين.. دعم إنساني بـ100 مليون دولار ومساران لتفكيك الأزمة

دفع الحجم الهائل للأزمة وتبعاتها الإنسانية، السعودية إلى العمل على تفكيكها عبر مسارين، الأول سياسي من خلال استضافة محادثات بين طرفيها، والثاني إنساني، وذلك من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.