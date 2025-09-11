"إنفاذ" يُشرف على أكثر من 100 مزادٍ لبيع 614 أصلًا متنوعًا

وأوضح أن هذه المزادات تُغطي مختلف المناطق، وتشمل عقاراتٍ وأراضٍ سكنية وتجارية وزراعية ومنقولات، ويُنظَّم 42 مزادًا في الرياض لعرض (112) أصلًا، و(33) مزادًا في مكة المكرمة لعرض (268) أصلًا، و(4) مزادات في المدينة المنورة لعرض (30) أصلًا، و(12) مزادًا في المنطقة الشرقية لعرض (16) أصلًا، و(7) مزادات في القصيم لعرض (58) أصلًا، و(5) مزادات في منطقة عسير لعرض (31) أصلًا، و(3) مزادات في منطقة الجوف لعرض (30) أصلًا، و(4) مزادات في منطقة تبوك لعرض (14) أصلًا، و(3) مزادات في كلٍ من حائل لعرض (19) أصلًا، وفي جازان لعرض (12) أصلًا، ومزادان في كلٍ من نجران لعرض (11) أصلًا، وفي عرعر لعرض (6) أصول، وأخيرًا مزاد في الباحة لعرض (7) أصول.