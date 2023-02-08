المرور: "ل ي ب 23" ضمن المزاد الإلكتروني للوحات المميّزة بأبشر

وأعلنت الإدارة، في تغريدة على "تويتر"، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غداً الخميس 9 فبراير، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.