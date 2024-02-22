المملكة والصين توقّعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

وفي سياق ذي صلة عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، لقاءً مع نائبة محافظة مدينة بكين سيما هونغ، ورئيس المجلس الصيني لترويج التجارة في بكين قوه هواي قانغ، لبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل في مجال الصيانة، نظمتها إدارة الطيران المدني الصينية بالتعاون مع شركتي AMECO وGAMECO، وبحضور رئيس الهيئة، ونائب مدير إدارة الطيران المدني الصينية هو شينجيانغ.