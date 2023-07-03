مركز "تنمية القطاع غير الربحي" يشكر شركاءه على رعاية الحجاج

وجّه رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم؛ شكره إلى كافة منظمات القطاع غير الربحي والمتطوعين الذين قدّموا جهوداً استثنائية في تقديم مختلف الخدمات والرعاية للحجاج، وتوفير الدعم والإرشاد في جميع المراحل، كذلك شركاء القطاع الذين تفانوا في تقديم الدعم والمساندة، وعلى تكامل الجهود التي أخرجت موسم الحج بهذا المستوى الرائع.