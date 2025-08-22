مفتي المملكة: ولي العهد قدوة في البذل والعطاء.. وتبرعه بالدم عمل صالح وإحياء للأنفس

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "الشريعة تحث على البذل والعطاء والمساهمة في إحياء الأنفس، كما في قوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}". وأضاف أن النصوص الشرعية دلت على فضل الإحسان وتفريج الكرب، وتشمل بأحكامها التبرع بالدم، مستشهدًا بقول الله تعالى: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}.