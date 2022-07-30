من الإثنين.. السعوديون سيسافرون لنيوزيلندا دون شهادة فحص كورونا

ووفقاً للسلطات النيوزيلندية، فإنه واعتباراً من ١ اغسطس المقبل سيسمح للمسافرين من دول عدة، من بينها السعودية، بدخول البلاد دون الحاجة إلى فحص كورونا قبل القدوم.