من الإثنين.. السعوديون سيسافرون لنيوزيلندا دون شهادة فحص كورونا

تقرّر السماح للمواطنين السعوديين بالسفر الى نيوزيلندا دون الحاجة إلى شهادة فحص فيروس كورونا "PCR"، وذلك اعتباراً من بعد غد الاثنين.
ووفقاً للسلطات النيوزيلندية، فإنه واعتباراً من ١ اغسطس المقبل سيسمح للمسافرين من دول عدة، من بينها السعودية، بدخول البلاد دون الحاجة إلى فحص كورونا قبل القدوم.
وسيكون على المسافرين ضرورة استيفاء التطعيمات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وقد يطلب من البعض إجراء اختبارين سريعين لكوفيد - 19 بعد الوصول إلى الأراضي النيوزيلندية.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس السياحة، ليندا كين، إنهم كانوا يفضلون إلغاء شهادة فحص كورونا منذ نهاية شهر مايو الماضي، حيث إن المطالبة بشهادة الفحص أمر مقلق ومزعج للمسافرين ويؤثر في جذب السياح والزوار.