إزالة ورم وزنه "٢ كجم" من بطن "أربعيني" بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إزالة ورم سرطاني كبير وزنه كيلوجرامين، نشأ خلف معدة مريض عمره "42 عامًا"، وتمدد إلى البنكرياس والطحال والمعدة، ونتجت عنه حزمة من المضاعفات الحادة.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج إن المريض جاء إلى المستشفى مشتكيًا من عدة أعراض أبرزها الشعور بآلام في البطن، وفقدان الشهية، بالإضافة إلى الإمساك وفقدان الوزن.
وأضاف أن الفحوصات السريرية والأشعة المقطعية كشفت عن وجود كتلة غير اعتيادية في التجويف الخلفي للبطن، وقد أظهرت الخزعة التي تم أخذها من الكتلة إصابة المريض بورم سرطاني خبيث، من نوع (الساركوما)، وله امتدادات للمعدة والبنكرياس والطحال.
وتابع: تَوافق الفريق الطبي على ضرورة استئصال الورم جراحيًّا بشكل فوري، نظرًا لتمدده ووصوله لبعض أجزاء البطن، وأدى التعاون بين الفريق الطبي متعدد التخصصات إلى إزالة الورم بشكل كلي ودقيق، دون مضاعفات مع استئصال الأوعية الدموية المرتبطة بالورم بطريقة احترافية، والمحافظة على الشريان المغذي للكبد.
من جهته قال المدير الطبي للمستشفى د.وليد البوعلي: إن العملية التي استغرقت ما يقارب الـ"3" ساعات، تكللت ولله الحمد بالنجاح، وتم تحويل المريض من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، وتحسنت حالته باضطراد مع الرعاية الطبية الحثيثة، ثم غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، وسيستكمل برنامجه العلاجي لاحقًا، كما بيّن أن الساركوما هو سرطان نادر يظهر في الأنسجة الضامة، مثل العضلات والعظام والأعصاب والغضاريف والأوتار والأوعية الدموية والأنسجة الدهنية والألياف.
الجدير بالذكر أن قسم الجراحة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، يضم طاقمًا من أمهر الجراحين ذوي المؤهلات العالية والخبرات المتميزة، ويعاونهم كفاءات متخصصة في التخدير مدرَّبة بشكل متميز تَضَمّن اختيار الجرعات المناسبة، وتميز بالتخصصات الدقيقة مثل جراحات الثدي والأورام، والقولون والمستقيم، والأوعية الدموية وغيرها من الجراحات التي تُجرَى بأحدث التجهيزات الطبية.