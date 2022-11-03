إزالة ورم وزنه "٢ كجم" من بطن "أربعيني" بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

من جهته قال المدير الطبي للمستشفى د.وليد البوعلي: إن العملية التي استغرقت ما يقارب الـ"3" ساعات، تكللت ولله الحمد بالنجاح، وتم تحويل المريض من غرفة العمليات إلى العناية المركزة، وتحسنت حالته باضطراد مع الرعاية الطبية الحثيثة، ثم غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، وسيستكمل برنامجه العلاجي لاحقًا، كما بيّن أن الساركوما هو سرطان نادر يظهر في الأنسجة الضامة، مثل العضلات والعظام والأعصاب والغضاريف والأوتار والأوعية الدموية والأنسجة الدهنية والألياف.