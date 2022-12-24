"آل الشيخ": مشاركة وفود غير مسلمة في مؤتمر آسيان أظهَرَ ما يحمله الإسلام من مودة ووسطية

وكان مؤتمر آسيان الثاني "خير أمة"، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية، قد اختتم أعماله في مدينة بالي الإندونيسية، يوم أمس، ببيان ختامي أشاد فيه بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال تنظيم ورعاية مؤتمرات دولية، تحث على توحيد الصف على منهج الاعتدال والوسطية، ونبذ التطرف والإرهاب وغيرها من أسباب الفرقة والفتن.