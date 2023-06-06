أمين "آركو": الثقةُ السامية عزمٌ وقوة تُعزز الجهود للارتقاء بالعمل الإنساني

عبر الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن عظيم اعتزازه بالثقة السامية الكريمة من قيادة المملكة الرشيدة على الثقة بترشحه لولاية ثانية أمينًا عامًّا للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مؤكدًا في تصريحٍ لـ"سبق" أن تلك الثقة السامية يمتدّ منها العزم والقوة لمواصلة الجهود للارتقاء بأداء العمل الإنساني.
وعبّر الدكتور "التويجري" عن خالص شكره وتقديره لحكومة قطر على الرعاية والتسهيلات لفعاليات الدورة 47 من أعمال الهيئة العامة للمنظّمة، والهلال الأحمر القطري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما عبر عن شكره لأعضاء الهيئة العامة للمنظّمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على إعادة انتخابه ومساندتهم جهود الأمانة العامة للمنظّمة، وعلى جهودهم المباشرة في أكثر من بلد عربي.
وقال: إنه متطلّع إلى عمل عربي مشترك أشمل عطاءً وأوسع بعدًا، متضرّعًا إلى الله العلي القدير أن يرفع الغُمة عن الأمة، ويجبر مصاب المنكوبين، وأن يعمّ الأمنُ والاستقرار والرخاء أرجاءَ الوطن العربي.
وكانت قد اختتمت الدورة 47 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنعقدة في الدوحة؛ أعمالها اليوم الثلاثاء بعددٍ من القرارات الموجّهة لدعم العمل الإنساني في الأجزاء المنكوبة من الوطن العربي، في حين جدّدت انتخاب الدكتور صالح بن حمد التويجري، لولاية ثانية، أمينًا عامًّا للمنظمة.