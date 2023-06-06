أمين "آركو": الثقةُ السامية عزمٌ وقوة تُعزز الجهود للارتقاء بالعمل الإنساني

وكانت قد اختتمت الدورة 47 للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنعقدة في الدوحة؛ أعمالها اليوم الثلاثاء بعددٍ من القرارات الموجّهة لدعم العمل الإنساني في الأجزاء المنكوبة من الوطن العربي، في حين جدّدت انتخاب الدكتور صالح بن حمد التويجري، لولاية ثانية، أمينًا عامًّا للمنظمة.