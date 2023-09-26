"البسامي" يشهد تخريج الدورتين التأهيليتين للأمن العام للضباط الخريجين وللمجندات

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخرّج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين، والدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الخامسة من خريجي ديوان وزارة الداخلية، وقوات أمن المنشآت، للعام التدريبي 1444 ـ 1445هـ.