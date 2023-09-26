محليات

"البسامي" يشهد تخريج الدورتين التأهيليتين للأمن العام للضباط الخريجين وللمجندات

الخريجون تلقّوا علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية
"البسامي" يشهد تخريج الدورتين التأهيليتين للأمن العام للضباط الخريجين وللمجندات

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخرّج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين، والدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الخامسة من خريجي ديوان وزارة الداخلية، وقوات أمن المنشآت، للعام التدريبي 1444 ـ 1445هـ.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكّنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
الفريق محمد بن عبدالله البسامي

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