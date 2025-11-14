انطلاق مؤتمر "LabTech 2025" الاثنين بجازان بمشاركة عالمية واسعة

تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الخامس لتقنيات المختبرات "LabTech 2025"، الذي تنظمه جمعية جازان للكيمياء الصناعية، بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة جازان، وذلك في فندق "جراند ميلينيوم جازان".
ويُقام المؤتمر خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "الابتكار في تقنيات المختبرات: الارتقاء بالجودة والكفاءة والخبرة"، ويُعد منصة وطنية رائدة تجمع بين العلم والصناعة والابتكار.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول التقنية والتطبيقات المتقدمة في قطاع المختبرات الصناعية، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية.
وتؤكد الشراكة مع جامعة جازان الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في دعم الحراك العلمي والتقني الذي تشهده المملكة.
ويشهد الحدث مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، إلى جانب شركات وطنية وعالمية كبرى، من بينها شركة أرامكو السعودية وعدد من الشركات التابعة لها.
ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات متخصصة، وعروضًا تقديمية، وورش عمل، تركز على محاور حيوية مثل الأتمتة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والنانوتكنولوجيا.
كما يتيح المعرض المصاحب للمشاركين فرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات، وتوسيع آفاق التواصل والتعاون في هذا القطاع الحيوي.