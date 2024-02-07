حالة نادرة.. فريق طبي بجدة ينجح في استخراج 60 دودة من رأس مريض عمره 18 عامًا

وأوضح المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير، أن العملية قام بها طاقم طبي متكامل مكون من عدد من الأطباء في جراحة الوجه والفكين، وتم خلالها استئصال ورم من الرأس بجوار العين، وكذلك استخراج عدد كبير من الديدان الطفيلية بلغت قرابة 60 دودة طفيلية والتي من المرجح أن تكون بسبب حشرة ناقلة.