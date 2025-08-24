"الغذاء والدواء" تعتمد تسجيل مستحضر "تيزيلد" لتأخير تطور مرض السكري من النوع الأول

ويُعطى هذا المستحضر للمرضى الذين لديهم نتائج إيجابية لاثنين أو أكثر من الأجسام المضادة الذاتية المرتبطة بالسكري من النوع الأول، مع وجود اضطرابات في مستويات السكر في الدم، دون الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويُعطى المستحضر كحقنة وريدية بشكل يومي لمدة 14 يومًا متتالية، ولا يعاد إعطاؤه بعد ذلك.