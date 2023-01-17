استبدال صمام أورطي بآخر معدني.. "جراحة نادرة" تنقذ حياة مريض بالقصيم

نجح فريق طبي مختص بمنطقة القصيم، في استبدال صمام أورطي بآخر معدني لمريض كاد أن يفقد حياته، في عملية استغرقت 3 ساعات جراحية تكللت بالنجاح.
وذكر تجمع القصيم الصحي، أن الفريق الطبي المختص بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالمنطقة أنقذ حياة مريض خمسيني بعد تعرضه لحالة فشل في عضلة القلب.
وأكّد أنه بعد إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي تبيّن وجود بؤرة صديديّة في القلب بجوار الصمام الأورطي تسبّبت في حدوث تخريب للشرفة اليسرى من الصمام ثم ارتجاع شديد وحاد فيه مما تسبب في وجود التهاب بكتيري حاد، وتطلب الأمر سرعة إجراء التدخل الجراحي العاجل لمعالجة التجويف الالتهابي البكتيري باستخدام رقعة صناعيّة مع استبدال الصمام الأورطي بآخر معدني قابل للاستمرار مع المريض مدى الحياة، ونُقل المريض إلى أقسام التنويم لمتابعة الحالة من قِبل الفرق التمريضية لحين استقرار الحالة ومغادرة المستشفى بصحة وعافية.
وأشار تجمع القصيم الصحي، إلى أن هذه العمليات تعد من العمليّات النادرة التي تحتاج إلى فريق طبي مختص وإمكانات عالية وتجهيزات حديثة.
يُذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم استقبل العام الماضي 2022م أكثر من 52200 مريض من داخل المنطقة وخارجها بكافة الفئات العمرية، فيما تمكن المركز من إجراء 396 عملية جراحة قلب خلال الفترة نفسها.