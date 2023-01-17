استبدال صمام أورطي بآخر معدني.. "جراحة نادرة" تنقذ حياة مريض بالقصيم

وأكّد أنه بعد إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي تبيّن وجود بؤرة صديديّة في القلب بجوار الصمام الأورطي تسبّبت في حدوث تخريب للشرفة اليسرى من الصمام ثم ارتجاع شديد وحاد فيه مما تسبب في وجود التهاب بكتيري حاد، وتطلب الأمر سرعة إجراء التدخل الجراحي العاجل لمعالجة التجويف الالتهابي البكتيري باستخدام رقعة صناعيّة مع استبدال الصمام الأورطي بآخر معدني قابل للاستمرار مع المريض مدى الحياة، ونُقل المريض إلى أقسام التنويم لمتابعة الحالة من قِبل الفرق التمريضية لحين استقرار الحالة ومغادرة المستشفى بصحة وعافية.